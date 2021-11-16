Red Dead Redemption 3 Geliştirme Aşamasında Olabilir

Rockstar Games tarafındaki beklentiler oyuncuların senelerdir hasret duyduğu ve bir türlü duyurulmak bilmeyen Grand Theft Auto VI üzerine odaklanıyor. Buna karşın şirket bünyesinde çalışan bir kişinin proje açıklaması, Red Dead Redemption 3 için önemli bir işaret veriyor.

Rockstar Games Red Dead Redemption 3 Üzerinde Çalışıyor Olabilir

17 Eylül 2013 tarihinde çıkış yapan Grand Theft Auto V, sekiz yılı aşkın bir sürenin geçmesine rağmen hala milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Öte taraftan 2018 yılında çıkış yapan Red Dead Redemption II'nin devam oyunu, aradan kısa bir süre geçmiş ve bu oyun hala çokça satılıyor olsa da, geliştirilme aşamasında olabilir.

Rockstar Games'te Lead AI and Gameplay Programmer olarak çalışan kişinin LinkedIn açıklamasındaki detay yazım yanlışı değilse, şirket Red Dead Redemption III için kolları sıvamış olabilir. Nitekim bu çalışanın LinkedIn açıklamasında "RDR3" ifadesi yer alıyor.

Tabii ki bu sadece basit bir yazım yanlışından ibaret olabilir ancak LinkedIn, özellikle de Rockstar Games bünyesinde çalışıyorsanız, yanlış bir şeyler yapmamak için dikkatlice kullanacağınız bir sosyal medya platformudur. Konu hakkında gelişme ya da açıklama olursa burayı güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

Red Dead Redemption II Hakkında

Artur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçıyor. Federal ajanlar ve ülkenin en iyi ödül avcılarının amansız takibi altında çete üyeleri hayatta kalabilmek için soyguna, yağmaya ve dövüşmeye devam ederek Amerika'nın kalbindeki çetin toprakları geçmek zorunda.

Bu süreçte iç çatışmaları da iyice derinleşen çete artık dağılmanın eşiğine gelirken Artur da zor bir seçimle karşı karşıya: onu yetiştiren çeteye sadık mı kalacak yoksa kendi ideallerinin peşinden mi gidecek? Red Dead Redemption 2, şimdi ayrıca ilave Hikaye Modu ve sınırsız özellikler sunan Foto Modunun yanı sıra paylaşımlı, canlı Red dead Online dünyasına da erişim sunuyor.

Oyuncular bu dünyada Ödül Avcısı, Tüccar, Koleksiyoncu ve İçki Kaçakçısı rolleri ile suçluları kovalayarak, kendi işlerini kurarak, define arayarak veya kaçak içki üreterek bu vahşi topraklarda kendi kaderlerini yazabiliyorlar. Red Dead Redemption 2 PC sürümünün daha da derin ve gerçekçi bir deneyim sunan yeni grafik ve teknik geliştirmeleri bu muazzam açık dünyanın her köşesine ve her ayrıntısına canlılık kazandırmak için PC platformunun sağladığı teknik olanakları sonuna kadar kullanıyor.

Bu teknik geliştirmeler arasında, gündüz ve gece ışık/gölge ve derinliğini arttıracak şekilde iyileştirilen genel ve ortam aydınlatması, tüm mesafelerde gelişmiş yansıma ve daha yüksek çözünürlüklü gölgelendirme, bitki ve hayvanlara daha yoğun bir gerçekçilik kazandıran mozaik ağaç dokuları ve gelişmiş ot ve hayvan kürkü dokuları bulunuyor. Red Dead Redemption 2 PC sürümü HDR desteği de sunuyor. Bu sayede, 4K ve üzeri ekranlarda mükemmel görüntüleme, çok ekranlı kurulum, geniş ekran yapılandırmaları ve daha yüksek çerçeve hızı mümkün hale geliyor.