RED’in Titanyum Gövdeli Telefonu 'Hydrogen One'ın Teslimatları Nihayet Başladı

İğneleyici incelemelere, en önemli özelliklerinden birisinin şu anda muallakta olmasına, cihazın daha iyi bir versiyonunun piyasaya sürüleceğinin vadedilmesine ve cihaza erkenden kavuşma fırsatının kaçırılmış olmasına rağmen yine de RED’in Hydrogen One modeliyle ilgileniyorsanız sizin için iyi haberlerimiz var. Çünkü orijinal telefonun titanyum gövdeli versiyonunu şu anda RED’in websitesi üzerinden 1.595 dolar (yaklaşık 9.060 TL) karşılığında satın alabilirsiniz.

Eğer 2017 yılında ilk kez duyurulduğunda daha pahalı olan titanyum gövdeli versiyonu sipariş edenlerden biriyseniz, ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü RED, erken sipariş veren müşterilerinden özür dilemek amacıyla bu cihazları onlara ücretsiz olarak teslim edecek.

RED’in kurucusu Jim Jannard geçtiğimiz Eylül ayında cihazın 'Ti versiyonunun' gecikeceğini duyurduğunda, bu müşterilerine alüminyum telefonları ve ardından ücretsiz titanyum telefonları teslim edeceklerini söylemişti. RED’in resmi forumlarındaki paylaşımlara göre, Jannard’ın bu sözü yerine getirilmiş gibi görünüyor.

Eğer hala bir Hydrogen One modeli satın almayı planlıyorsanız, ikinci el alabileceğiniz fırsatlara da göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü şirketin cömertliğini fırsata çevirerek bundan çıkar sağlamak isteyen çok sayıda RED müşterisinin, mühürlü kutulardaki yepyeni Titanyum telefonlarıyla ilgili çok sayıda ilan görüyoruz.