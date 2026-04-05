Çok Güçlü İşlemcili Oyun Tableti Geliyor! 200Hz OLED Ekrana Sahip

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. RedMagic'in üst düzey yöneticisine göre tablet çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihaz, çok güçlü işlemci dâhil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor.Dolayısıyla RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro için 4 bin 199 yuan (27 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 4 bin 500 yuan (29 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Buna göre tabletin Türkiye fiyatı 36 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Batarya: 9.000 mAh

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Bu işlemci, Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda mevcut. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Serinin bir önceki modeli olan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabildilğini belirtelim.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Oyun tableti, OLED ekranda 200Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modelinde ise 9,06 inç ekran boyutu, 1504 x 2400 piskel çözünürlük, OLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 1600 nit veya üzeri bir parlaklık görebilliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken ya da web sayfalarında kaydırma yaparken bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

RedMagic'in yeni tableti, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde tablet çok uzun bir pil ömrü sunacak. Serinin bir önceki modelinde 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Buna göre yeni tablette 80W veya üzeri bir şarj hızı bulunabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olan RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun ekran özellikleri ve işlemcisi dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde tabletin yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. OLED kullanan biri olarak bu tablette hem oyun oynamanın hem de film izlemenin keyifli olacağını belirteyim çünkü OLED ekranda siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor.

Benim için bir mobil cihazda ekran özellikleri ve işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı sevmiyorum. RedMagic'in yeni tableti, yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece cihazın sık sık şarj edilmesine gerek kalmayacak. Bu bence çok önemli bir avantaj olacak.