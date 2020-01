Redmi Akıllı Saat (Akıllı Bileklik) Geliyor

Redmi’nin ilk giyilebilir cihazı çok yakında tanıtılabilir. Hindistan’da BIS sertifikası alan Redmi marka akıllı saatin detayları haberimizde.

Xiaomi, bu ayın başında Watch Color saatini duyurmuştu, Mi Band 5 de yakında tanıtılacak. Ancak Redmi markalı hiç akıllı bileklik/saat yok. İlk Redmi akıllı saat BIS (Hindistan Standartlar Bürosu, Hindistan Standartları Kurulu) sertifikasını aldı. BIS sertifikasında HMDH01GE model numarasını taşıyan akıllı saat modeli gözüküyor. Bazı kullanıcılar Xiaomi Mi Fit uygulamasından Redmi akıllı bilekliğin silüetine ulaşmış durumda. Bileklik kalp atış hızı izleme, NFC ve müzik kontrolü özelliğine sahip olacak. Ayrıca değiştirilebilir saat yüzlerinin yanı sıra hava durumu bilgileri ve alarm gibi temel özelliklere de sahip olacak.

Beklendiği gibi Redmi cihaz (akıllı saat veya bileklik) Xiaomi cihazlara kıyasla çok daha ucuz olacak.

Redmi will soon launch their 1st SmartWatch in India! As it clears BIS certification.#Redmi #SmartWatch pic.twitter.com/bwIaW2dT2U