Xiaomi'den Oyun Canavarı Tablet Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni tableti Redmi K Pad 2 ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Çinli marka kısa süre önce paylaştığı tanıtım posterleriyle cihazın tasarımını ve bazı teknik özelliklerini resmi olarak doğruladı. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K Pad 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 8.8 inç LCD panel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 9500

Batarya: 9.100 mAh

Ses: Çift hoparlör sistemi

Redmi K Pad 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi’nin açıklamasına göre Redmi K Pad 2 modelinde 8.8 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızını destekleyen bir LCD ekran yer alacak. Şirket henüz çözünürlükle ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi K Pad modelinde 3K çözünürlük sunulduğu göz önüne aldığımızda yeni modelin de benzer çözünürlüklerle geleceğini söyleyebiliriz.

Redmi K Pad 2 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablete güç verecek yonga seti MediaTek'in Dimensity 9500 olacak. Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Buna ek olarak bir adet 4.21 GHz ARM C1-Ultra, üç adet 3.50 GHz ARM C1-Premium ve dört adet 2.70 GHz ARM C1-Pro çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Grafik birimi tarafındaysa Mali-G1 Ultra MC12 bulunuyor.

Bu yonga seti OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300s gibi akıllı telefonlarda da karşımıza çıkıyor. Yani amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyor. Oyunlardaki performansına baktığımızdaysa Genshin Impact'te 60 FPS, Call of Duty Mobile'da 120 FPS ve CarX Street'te ise 60 FPS performans alabildiğini görüyoruz.

Redmi K Pad 2 Bataryası Nasıl Olacak?

Tabletin en dikkat çeken özelliklerinden biri de bataryası olacak. Xiaomi’ye göre Redmi K Pad 2'de 9.100 mAh kapasiteli bir pil mevcut olacak. Şu an için şarj hızlarına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak selefinin 67W hızlı şarj desteği sunduğu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin daha yüksek şarj hızlarıyla geleceğini söyleyebiliriz.

Redmi K Pad 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K Pad 2 modelinin bu ayın içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm teknik özelliklerini, tasarımı, fiyat detaylarını ve hangi bölgelerde satışa sunulacağını eksiksiz bir şekilde öğrenebileceğiz.

Bilindiği üzere Redmi K Pad için 2 bin 799 yuanlık (vergisiz 18.200 TL) bir başlangıç fiyatı belirlenmişti. Yeni modelin selefinden daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 2 bin 999 yuan (19.480 TL) seviyelerinden satışa çıkacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi K Pad 2 ile ilgili beni en çok etkileyen şey bataryası oldu. Zira kullanıcıların 9.100 mAh kapasiteli bir batarya sayesinde gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama derdine düşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca, ekran yenileme hızları ve işlemcisi de üst seviyeye hitap ediyor. Kısacası kompakt bir amiral gemisi diyebilirim.