Redmi K20 Pro’nun Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Redmi K20 Pro’nun ilk tanıtım videosu yayınlandı. Bir dakika uzunluğundaki videoda, yeni cihazla ilgili bilmek istediğiniz her şeye yer veriliyor.

Redmi’nin ilk amiral gemisi akıllı telefonu olan K20 Pro, uygun fiyatına rağmen ilginç bir şekilde, bazı özellikler açısından bakıldığında Xiaomi Mi 9’u geride bırakmayı başarıyor.

Tanıtım videosu, telefonun tüm önemli özelliklerini gösteriyor. Videoda bahsedilen başlıca özellikler arasında; Snapdragon 855 yonga seti, Game Turbo 2.0, 20 MP’lik açılır-kapanır selfie kamerası ve 48 MP’lik arka kamera gibi özellikler yer alıyor.

K20 Pro’nun Mi 9’un önünde gelmesini sağlayan önemli özelliklerinden birisinin, cihazın açılır-kapanır selfie kamerası olduğunu söyleyebiliriz (aynı boyutlu Super AMOLED ekranda çentik bulunmuyor).

K20 Pro’nun daha başka avantajları da mevcut. Örneğin 27W hızlı şarj (QC4.0+) özelliğiyle birlikte daha büyük bir bataryaya sahip (4,000mAh’e karşı 3,300mAh). Hatta Redmi K20 Pro, Xiaomi'nin Mi 9’a koymayı ihmal ettiği 3.5mm’lik kulaklık jakına da sahip. K20 Pro’nun Xiaomi’nin amiral gemileriyle karşılaştırılmasına da şuradan bakabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra, tanıtım videosunda Avengers temalı Redmi K20 Pro’ya (arka kısmı karbon fiber olan) da yer veriliyor. Ancak söz konusu cihazın ne zaman ve nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini henüz bilemiyoruz.