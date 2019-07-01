Redmi K20 Serisi, 1 Ayda 1 Milyondan Fazla Satıldı

28 Mayıs'ta Çin'de düzenlenen lansmanda tanıtılan Redmi K20 serisinin satış rakamları açıklandı.

Redmi K20 Serisi Satış Rekoru Kırdı

Birinci sınıf özelliklere ve kusursuz bir tasarıma sahip olan Redmi K20 serisi büyük bir başarı elde etti. Çinli şirket 1 milyon adet Redmi K20 ve K20 Pro telefonu sattığını duyurdu.

Xiaomi Global Sözcüsü ve Ürün Yönetimi Direktörü Donovan Sung, Twitter hesabı üzerinden Redmi K20 serisinin ilk ayda 1 milyondan fazla satış gerçekleştirdiğini belirten bir tweet attı.

Şu anda sadece Çin'de satışta olan Redmi K20 serisi, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde Xiaomi Mi 9T olarak lanse edildi. Çinli firma henüz Xiaomi Mi 9T Pro akıllı telefon modelini piyasaya sürmedi.

Redmi K20, Snapdragon 730 üzerine inşa edilirken, Pro sürümü ise gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. 6.39 inç ekranında Full HD çözünürlük sunan K20 serisi, pop-up yani açılır kapanır selfie kamerası sayesinde neredeyse çerçevesiz bir ekran deneyimi sunmakta.

Redmi K20 ve K20 Pro'nun tüm teknik özelliklerine burada bulunan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler Redmi K20 serisinin 1 ayda 1 milyondan fazla satılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!