Redmi K30, Gelişmiş Batarya Özellikleriyle Geliyor

Redmi, Redmi K30’un Snapdragon 765G yonga seti, 6.67 inç’lik ekran ve 64MP ana kamera ile geleceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Şirket şimdi de yeni telefonunda 4.500 mAh’lik bir bataryanın yer alacağını açıkladı. Bu, Redmi K20’dekinden 500 mAh daha büyük bir batarya göreceğimiz anlamına geliyor.

Redmi ayrıca, K30’un 30W hızlı şarj özelliğiyle geleceğini ve bu sayede bataryasının bir saat içerisinde şarj olabildiğini söyledi. Ancak şirket, bu 30W hızlı şarj özelliğinin diğer 30W hızlı şarj teknolojilerinden daha farklı olacağını, bağımsız bir şarj pompasıyla donatılacağını ve %97'ye kadar şarj çevrim verimliliğine sahip olacağını söyledi.

Bunun yanı sıra yeni akıllı telefonda ‘Hızlı Şarj’ ve ‘USB Üzerinden Hızlı Şarj’ destekleri de sunuluyor.

Weibo’da K30’un mor tasarımlı bir görselini de paylaşan Redmi, telefonun 64MP’lik ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumunu da gözler önüne serdi.

Redmi, K30’u 10 Aralık’ta resmi olarak tanıtacak.