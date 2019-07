Redmi Note 7 Serisi, 6 Ayda 15 Milyondan Fazla Satıldı

Hatırlarsınız ki Xiaomi, Redmi Note 7 serisinin geçtiğimiz aylarda dört milyondan fazla satıldığını açıklamıştı. Bugün ise Redmi Note 7 serisinin 6 ayda 15 milyondan fazla sattığını duyurdu.

Redmi Note 7 serisi çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Redmi India'nın resmi Twitter hesabına göre, Xiaomi altı ayda dünya çapında 15 milyondan fazla Redmi Note 7 serisi telefon sattı.

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro'nun her ikisi de 48MP + 5MP çift arka kamera kurulumu, 13MP selfie kamerası, USB-C girişi ve 4.000mAh batarya kapasitesi sunuyor.

