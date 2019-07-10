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Redmi Note 7 Serisi, 6 Ayda 15 Milyondan Fazla Satıldı

Redmi Note 7 Serisinden Büyük Başarı
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil

Hatırlarsınız ki XiaomiRedmi Note 7 serisinin geçtiğimiz aylarda dört milyondan fazla satıldığını açıklamıştı. Bugün ise Redmi Note 7 serisinin 6 ayda 15 milyondan fazla sattığını duyurdu.

Redmi Note 7 Serisi Satış Rekoru Kırdı!

Redmi Note 7 serisi çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Redmi India'nın resmi Twitter hesabına göre, Xiaomi altı ayda dünya çapında 15 milyondan fazla Redmi Note 7 serisi telefon sattı.

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro'nun her ikisi de 48MP + 5MP çift arka kamera kurulumu, 13MP selfie kamerası, USB-C girişi ve 4.000mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Gücünü Snapdragon 660 işlemciden alan Redmi Note 7'ye 3GB / 6GB RAM ile 32GB / 64GB dahili depolama alanı eşlik etmekte. Redmi Note 7 Pro ise Snapdragon 675 işlemci, 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı sunmakta.

Redmi Note 7 Ne Kadar?

Redmi Note 7’nin 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu 1999 TL'den 4GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu ise 2349 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satılmakta.

Sizler Redmi Note 7 serisinin bu büyük başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: akıllı telefon xiaomi