Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Turbo 6 Max'in batarya kapasitesi, işlemcisi ve tasarımı açıklığa kavuştu. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Redmi Turbo 6 Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre Redmi Turbo 6 Max'in tasarımı, Google Pixel 10'a benziyor. Telefonun arka yüzeyinde modül yatay olarak konumlanacak. Bu modülün üzeirnde kameralar ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Redmi logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları da bulunacak. Görselde telefonun beyaz renk seçeneği mevcut. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh?

İddiaya göre Xiaomi'nin yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitseine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şark etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Önceki model ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde cihazın şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'te 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi Turbo 6 Max'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonun Dimensity 9500s veya Dimensity 9600s işlemcisine sahip olacağı öne sürüldü. Amiral gemisi sınıfında yer alan Dimensity 9500s işlemcsiinde 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dimensity 9500s işlemcisinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

Dimensity 9600s işlemcisi henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla oyun performansı belli değil. Bu arada Dimesnity 9500s işlemcisi, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 6 Max'in 2027 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatelri üzerinde toplayan Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Redmi Turbo 6 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max için 2.499 yuan (17 bin 551 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 6 Max'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.600 yuan (18 bin 260 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Redmi Turbo 6 Max'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak. Bu arada güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.