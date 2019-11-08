Redmi Watch Doğrulandı!

Redmi, yakın bir zamanda Redmi Watch olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı saat modelini duyurabilir.

Uygun Fiyatlı Akıllı Saat

Geçtiğimiz günlerde Mi Watch modelinin tanıtımını gerçekleştiren Xiaomi, bu modeli Çin sınırlarında satışa sunmuştu.

Xiaomi markasına bağlı olan Redmi, daha uygun fiyatlı ürünler ile tanınıyor. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda ilk Redmi akıllı saat modeline ait arayüz görüntülerini paylaştı. "İlk Redmi saati hakkında ne hissediyorsunuz?" diyen Weibing, yeni modeli doğrulamış oldu.

Redmi'nin satışa sunacağı akıllı saat modeli hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak temel olarak Mi Watch ile benzer tasarımlara sahip olmasını ve biraz daha kırpılmış özellikler ile gelmesini bekleyebiliriz. Agresif bir fiyat politikası izlemesi mümkün olan şirket, bu noktada uygun fiyatı ile öne çıkmayı deneyebilir.

Xiaomi Mi Watch için Kötü Haber

Xiaomi Global Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Abi Go, yaptığı açıklamada yeni modelin en azından bu yıl Avrupa ülkelerinde satışa sunulmayacağını söyledi. Başka bir deyişle şu an için Çin genelinde satışa sunulan ürünün önümüzdeki birkaç ay için Avrupa ülkelerinde satılması beklenmiyor.