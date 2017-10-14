Rekabet Kurulu Sahibinden.com'a Soruşturma Başlattı

Ülkemizin en popüler alışveriş sitelerinden birine sahip olan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’a Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesinin ise aşırı fiyat uygulaması olduğu belirtildi.

Online otomotiv ilanları alanındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Sahibinden şirketi hakkında soruşturma açan Rekabet Kurulu, şirketin aşırı fiyat politikasını benimsediğini ve bunun rekabet olanağını düşürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Rekabet Kurulu, şirketin faaliyet gösterdiği alandaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla da daha önce soruşturma açmıştı. Daha önce şirkete açılan soruşturmaları ve bu soruşturmayı da birleştirerek hepsini tek kalem altında değerlendireceğini de açıkladı.

Henüz konu hakkında Sahibinden şirketinden bir açıklama yapılmadı. Durumu ivedilikle değerlendireceği düşünülen şirketin, savunmasını nasıl yapacağı da belirsizliğini koruyor.

Sahibinden.com’un online otomotiv ilanları için soruşturma başlatan Kurul, şimdilik ön araştırma sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirecek. Bu soruşturmanın Sahibinden şirketi için ne sonuçlar doğuracağını zaman içerisinde göreceğiz.