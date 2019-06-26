Reklamlar Instagram’ın Keşfet Sayfasında da Kullanılacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen Instagram ilginç bir değişiklik yaptı. Reklamları neredeyse bütün platformlarına taşıyan Facebook şirketi, artık Instagram keşfet bölümünde de kullanıcılara sınırsız reklam gösterebilecek. Resim ve videolardan oluşacak bu reklamlar, IGTV gibi bölümlerde de yayınlanabilecek.

Instagram'ın ürün pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Susan Buckner Rose, keşfet sayfasına reklam yerleştirilmesi ile ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. Ona göre yerleştirilen bu reklamlar kullanıcıların deneyimini arttıracak. İnsanların reklamlara en çok ilgi gösterdiği yerin keşfet sayfası olduğunu da itiraf etti.

Instagram'ın keşfet sayfası reklama boğulabilir

Facebook şirketi neredeyse boş bulduğu her yere reklam koyan bir platform. Bu nedenle Instagram'a bugüne kadar neden reklam yerleştirilmediğiyse kullanıcılar tarafından düşündürücü bulunuyor.

Kullanıcılardan gelen yorumlara dikkat edildiğinde, ağırlıklı olarak böyle bir şeye ihtiyaç duyulmadığı ifade ediliyor. Her ne kadar keşfet bölümünden yeni hesaplar bulmak heyecan verici olsa bile, yine de kimse kolay kolay reklamlara ısınamıyor.

Reklam olmazsa kesinlikle hayatta kalamayacak olan Facebook, bu nedenle boş bulduğu her yere reklam koymaya çalışıyor. Peki sizce de Facebook'unu böyle bir reklam politikası izlemesi kullanıcıları bezdirecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.