Resident Evil 3 (2020)'nin Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Resident Evil 3 (2020), geçtiğimiz haftanın State of Play programı sırasında sürpriz bir şekilde duyurulmuştu. Çok geçmeden de PlayStation 4 ve Xbox One için ön-siparişe açılmıştı. Capcom, Resident Evil 3 (2020) oyununun Steam sayfasını da bugün itibarıyla açtı.

Buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfasında, oyunun 259 TL gibi bir fiyattan ön-sipariş ile alınabildiğini görüyoruz. Son dönemde çıkan AAA oyunların fiyatlarına bakacak olursak, bu fiyat fazlası ile makul diyebiliriz. Dahası ise şu anlık belirlenen en düşük sistem gereksinimleri de alt kısımda yer alıyor.

Oyunun çıkışına daha epey bir zaman olduğu için önümüzdeki zaman zarfında bir güncellemeye gidilebilir ama oyunu oynamanızı sağlayacak olan en düşük gereksinimlerinin şimdiki haline aşağıdan bakabilirsiniz.

Resident Evil 3 (2020) En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) veya AMD Radeon R7 260x (2 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Resident Evil 3 (2020), 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Eğer çıkışından önce sipariş vererek alırsanız, klasik kostüm paketi hediyeniz olacak. Bu paketin içeriğinde, Jill Valentine ve Carlos Oliveira karakterlerinin 1999 yılında çıkmış olan orijinal oyundaki görünümleri bulunacak.