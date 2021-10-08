Resident Evil 7 Satış Miktarı Belli Oldu
Resident Evil 7 satış miktarı ile yeni bir başarının altına imza attı. Peki, oyuncular tarafından çok beğenilen oyun toplamda ne kadar sattı? İşte detaylar!
Resident Evil 7 satış miktarı açıklandı. Peki, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan ve dünya genelinde oldukça popüler olan korku oyunu ne kadar sattı? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Resident Evil 7 Satış Miktarı ile Büyük Başarı Elde Etti
Capcom tarafından RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil 7: Biohazard, büyük bir başarının altına imza attı. Korku türündeki video oyununun dünya genelinde 10 milyon sattığı açıklandı. Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden Resident Evil hayranlarına teşekkür etti.
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Hayatta kalma ve korku ögelerine sahip olan Resident Evil7: Biohazard, böylece Capcom şirketinin en çok satan ikinci video oyunu oldu. Yayıncılığını Capcom'un üstlendiği video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.
Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Monster Hunter World, 2018 yılının mart ayında 7,5 milyon adet satarak Capcom şirketinin en çok satan video oyunu olmayı başarmıştı. Sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çeken yapım, özellikle PC platformuna çıktıktan sonra etkileyici bir başarıya imza atmıştı. Monster Hunter World'ün satış miktarı 2021 yılının mayıs ayında 17,1 milyona ulaştı.
Resident Evil 7 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX-6300 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x (2GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan
Sistem gereksinimlerine göre başarılı korku oyununu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX-6300 isteniyor.
Resident Evil 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4GHz ya da eşdeğer AMD ekran kartı veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan
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