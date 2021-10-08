Resident Evil 7 Satış Miktarı Belli Oldu

Resident Evil 7 satış miktarı açıklandı. Peki, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan ve dünya genelinde oldukça popüler olan korku oyunu ne kadar sattı? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Resident Evil 7 Satış Miktarı ile Büyük Başarı Elde Etti

Capcom tarafından RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil 7: Biohazard, büyük bir başarının altına imza attı. Korku türündeki video oyununun dünya genelinde 10 milyon sattığı açıklandı. Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden Resident Evil hayranlarına teşekkür etti.

Hayatta kalma ve korku ögelerine sahip olan Resident Evil7: Biohazard, böylece Capcom şirketinin en çok satan ikinci video oyunu oldu. Yayıncılığını Capcom'un üstlendiği video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Monster Hunter World, 2018 yılının mart ayında 7,5 milyon adet satarak Capcom şirketinin en çok satan video oyunu olmayı başarmıştı. Sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çeken yapım, özellikle PC platformuna çıktıktan sonra etkileyici bir başarıya imza atmıştı. Monster Hunter World'ün satış miktarı 2021 yılının mayıs ayında 17,1 milyona ulaştı.

Resident Evil 7 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX-6300 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x (2GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan

Sistem gereksinimlerine göre başarılı korku oyununu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX-6300 isteniyor.

Resident Evil 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri