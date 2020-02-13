Reynmen Gözaltına Alındı! Arkadaşlarına Sitem Etti

YouTube'da çektiği videolar ile ünlenen ve çıkardığı şarkılar ile gündemde olan Reynmen, tatil için gittiği Uludağ'da kavga çıkardı.

Reynmen Gözaltına Alındı! Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde kendisi ile röportaj yapmak isteyen muhabiri darp eden ünlü YouTuber, bu kez ise birileri ile kavga etti. Yaşanılan olay sonrasında Jandarma tarafından gözaltına alınan Reynmen, Instagram hesabı üzerinden isyan etti. Reynmen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Instagram hesabı üzerinden "Arkadaşlar, merhaba. Sağda solda kavga ettiğime dair haberler çıkarsa beni mazur görün, olur mu? Teşekkürler. İnsanız, olur öyle şeyler. Tamam, kendine iyi bak, by by, çok selamlar" diyen Reynmen, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yanımıza gelen bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman aşağılık kompleksine bürünüyorlar. O an için kendilerini iyi hissetmek için belki de bilmiyorum ama bize psikolojik şiddet uyguluyorlar. İğrenç üsluplarıyla olsun, laubali tavrıyla olsun, el kol şakalarıyla olsun... Bizi o an bastırmaya çalışıyorlar, kendilerini daha iyi hissetmek için. Bunu yaparlarken ben tepki verince kötü oluyorum. Bu benim şanı şöhreti kaldıramadığım anlamına gelmiyor. Ben bir insanım."

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