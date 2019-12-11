Rick and Morty Sezon 4 için Netflix Müjdesi!

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan Rick and Morty için hayranları mutlu edecek gelişmeler bulunuyor.

Rick and Morty Sezon 4 Yakında Netflix'te!

Geçtiğimiz haftalarda dördüncü sezon ile karşımıza çıkan Rick and Morty, ne yazık ki kısıtlı yerlerden izlenebiliyordu. Netflix tarafından yapılan duyuruya göre yetişkin animasyon dizisinin yeni sezonu çok yakın bir tarihte Netflix'te yayınlanacak. Şirket yeni sezon için 22 Aralık 2019 tarihini işaret etti.

Bu gelişmenin pek çok yönden önemli olduğunu söylememiz mümkün. Öncelikle yeni bölümleri tek bir platform üzerinden güvenilir bir şekilde indirme ve izleme imkanı olacak. Benzer şekilde altyazılı izlemeyi sevmeyen ya da Türkçe dublajdan keyif alan kişiler de sevdikleri şekilde izleyebilme şansına sahip olacak.

Rick and Morty Konusu

Konu: Parlak zekalı fakat alkolik bilim adamı Rick, başka dünyalara ve alternatif boyutlara çılgın kaçamaklar yaparken huysuz torunu Morty'i de zorla yanında götürür.

Tür: Bilim Kurgu, Durum Komedisi, Komedi Dizisi, Amerikan Dizisi, Aksiyon ve Macera Dizisi