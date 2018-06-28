Rockstar, GTA 6'nın Çıkış Tarihini Açıklamış Olabilir!

GTA 6 çıkış tarihi iddialarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde PlayStation 3 üzerinden GTA 5 oynayan birçok oyuncuya, GTA VI 2019’da geliyor, mesajı gönderildi. Oyun içi mesaj sistemi içerisinden gönderilmesi sebebiyle heyecan uyandıran GTA 6 haberinin doğruluğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5, ilk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için yayınlanmış, sonra PlayStation 4 ve Xbox One’da oyuncularla buluşmuştu. Yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçen oyun için bugün beklenmedik bir haber geldi: PlayStation 3 üzerinde GTA Online oynayan oyuncular, geç saatlerde hiç beklemedikleri bir mesaj aldıklarını söylemeye başladılar.

Rockstar Games’in kendi duyurularını yayınlamak için kullandığı oyun içi mesaj sisteminde ansızın “GTA 6 2019’da geliyor” mesajı belirdi. Birçok oyuncu bunun şaka olduğunu sanırken, mesajlarına bakmalarıyla birlikte mesajın doğru olduğunu gördüler.

Buna rağmen birçok oyuncuya giden mesajların birbirinden farklı olması, birinde GTA 6 yazarken diğerinde GTA VI ibaresinin bulunması kafaları karıştırdı. Özellikle Reddit üzerinde yayınlanan fotoğrafların sayısının çoğalmasıyla birlikte birçoğunun “photoshop” olduğu söylenmeye başlarken, konuyla ilgili henüz Rockstar tarafından bir açıklama yapılmadı.

GTA 6 Çıkış Tarihi İddiası [Güncelleme]

Reddit üzerinde konuyla ilgili birçok başlık açılmasının ardından birçok kişi mesajın gerçek olduğunu düşünmeye başlarken, birbirinden farklı mesajlar gönderilmesinin sebebini araştıran oyuncular, olayın GTA Online'da bulundukları lobilerle alakalı olduğunu gördüler. Lobilerde yönetici olanların bütün oyunculara mesaj atma yetkisi olduğu bilinirken, gönderilen mesajların lobi yöneticileri tarafından atıldığı, mesajların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Siz ne düşünüyorsunuz, sizce mesajlar gerçek mi yoksa kandırmaca mı?