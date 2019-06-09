Roskosmos Başkanı, Elon Musk ile Birlikte Çalışmayı Düşünmüyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisine sorulan bir soru üzerine Rogozin, Elon Musk ile birlikte çalışmayı düşünmediğini ve onu işe almayacağını söyledi.

Basın toplantısından bir gazeteci tarafından Rogozin’e, "Yeniden kullanılabilir roketler geliştirmek için Musk’ı işe almaya ne dersiniz?" şeklinde bir soru soruldu. Bu soruyu Rogozin, "Hayır, kendi uzmanlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor." diyerek yanıtladı.

Yine de Elon Musk ile görüşmeye karşı olmadığını belirten Rogozin, "Eğer bir iş için buraya gelirse büyük bir zevkle onunla görüşürüm." dedi.

Ancak Musk’ı özel olarak davet etmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Rogozin, "O çok meşgul bir insan, ben de meşgul bir insanım, ne diye davet edeyim?" diye konuştu.