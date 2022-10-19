2023'te RPG Türünde Yeni Bir Mortal Kombat Oyunu Geliyor
Warner Bros., önümüzdeki yıl Mortal Kombat serisine yeni bir mobil oyunun katılacağını açıkladı. İşte oyuna dair tüm detaylar!
Warner Bros.'un açıklamasına göre Mortal Kombat serisi, 2023'te Mortal Kombat: Onslaught adlı yeni bir mobil oyuna sahip olacak.
Yeni mobil oyun, Mortal Kombat konsol oyunlarının arkasındaki geliştirici olan NetherRealm Studios tarafından geliştirilecek ve oyuncuların "çok sayıda karakterden bir dövüşçü ekibi oluşturduğu ve onları büyük gerçek zamanlı grup savaşlarında serbest bıraktığı" bir RPG oyun olacak.
Baş kreatif direktör Ed Boon'a göre Mortal Kombat: Onslaught, "Hızlı tempolu, grup yakın dövüşü olan stratejik bir takım tabanlı RPG." olacak. Açıklamadan, oyuncuların savaşçıları toplayabilecek ve çok oyunculu etkinliklere katılabilecekleri anlaşılıyor ancak bunun tam olarak ne türe benzeyeceği henüz açıklanmadı.
Mortal Kombat Aynı Zamanda 30. Yıl Dönümünü Kutluyor
Bu ilk mobil Mortal Kombat oyunu değil. 2015 yılında piyasaya sürülen Mortal Kombat Mobile, oyuncuların savaşçılarını yükseltmeleri için malzemeler sağlayan Shao Khan'ın Kulesi ve Görev Modu gibi farklı savaş modlarına sahipti. Geliştirilen yeni oyunun Onslaught'ın 2015 Mortal Kombat oyununun devamı mı yoksa tamamen bağımsız bir oyun mu olacağı belirsiz.
Gelişmelerden haberdar olmak isteyen oyuncular resmî Mortal Kombat Onslaught sitesinden güncellemeler için kayıt olabilirler.
Mortal Kombat ayrıca Mortal Kombat Mobile'a bonus içerik ekleyerek kutladığı büyük bir yıl dönümü geçiyor. Marka 30. yılına giriyor. Bir sonraki Mortal Kombat konsol oyununa gelince, Boon oyunculara stüdyonun "zamanında" daha fazla bilgi yayınlayacağını bildirdi. Stüdyo şu anda 30. yıl dönümü kutlamalarına odaklanıyor.
Yeni Mortal Kombat Filmi Geliyor!
Yeni Mortal Kombat filmi ortaya çıktı. Mortal Kombat Legends: Snow Blind olarak isimlendirilen film hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşıldı.
Mortal Kombat Karakterleri, En İyi Karakter Hangisi?
1992 yılında hayatımıza Mortal Kombat isimli bir oyun girdi ve pek çoğumuzun yıllarca oynadığı bir seri haline geldi. 11 ana oyunu ve pek çok ara oyunu ile birlikte Mortal Kombat serisi şu an oyun tarihinin en bilinen serilerinden bir tanesi.
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