RTÜK, Netflix'in Cuties Filmi Hakkında Kararını Verdi

Sosyal medyada büyük tepki alan Cuties filmi hakkında geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı RTÜK'e başvuru yaptığını açıklamıştı. RTÜK, Cuties filmi hakkında karar verdi.

Cuties Filmi Hakkında RTÜK Kararını Verdi

9 Eylül'de Netflix'te yayınlanması beklenen ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film hakkında RTÜK açıklama yaptı.

NTV'nin aktardığı habere göre, Üst Kurul’dan yapılan açıklamada Türkçe’ye ''Minnoşlar'' olarak çevrilen filmin 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu. Oy birliği ile yayıncı kuruluşun programı kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verildi.

Cuties filmi başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Kullanıcılar filme tepki göstermişti. Sizler RTÜK'ün verdiği karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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