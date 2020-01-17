Rus Çöpçatanlık Uygulaması Türkiye'de Tinder'a Rakip Olacak

Kommersant, Rusya'nın en çok kullanılan çöpçatanlık uygulamalarından bir tanesi olan Mamba için müjdeli haberi verdi. İnternet sitesi, yayınladığı haberle çöpçatanlık uygulaması Mamba'nın Tinder'a rakip olmak adına Türkiye pazarına açılacağını dile getirdi.

Kommersant’a konuşan Mamba’nın Pazarlama Müdürü Pyotr Boytsov, şirketin uygulamasını Türkiye pazarına çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilk etaptaki reklam faaliyetleri için 1 milyon dolarlık bütçe ayırdığını söyledi.

Boytsov, “Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla bizim için öncelikli bir pazar, cep telefonuyla bağlantı yoğunluğu yüzde 99 oranında. Her yıl cep telefonu uygulamalarının kurulumunda çift rakamlı bir tempo mevcut” dedi.

Boytsov’a göre, Mamba bu yıl Tinder, Happn, Jaumo'nun öne çıktığı Türkiye’de en çok kullanılan ilk üç uygulama arasına girmeyi planlıyor.

Mamba daha önce Tinder ve diğer rakiplerinin bir hayli güçlü olduğu İsrail pazarına girmiş ve başarılı olmuştu. Benzer başarıyı daha büyük bir pazar olan Türkiye'de de tekrarlamak isteyen şirket yetkilileri, önümüzdeki günlerde reklam çalışmalarına başlayabileceklerinin sinyallerini verdi.