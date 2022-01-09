Hayatta Kalma Oyunu Rust Satış Miktarı Duyuruldu

Rust satış miktarı açıklandı. Tüm dünyada çok popüler bir oyun olan Rust'a ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre hayatta kalma oyunu, büyük bir başarının altına imza attı. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Rust'ın istatistiki bilgilerine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Hayatta kalma türündeki Rust, ilk olarak 2013 yılında Steam isimli dijital oyun mağazası üzerinden erken erişime açıldı. Geliştirici ekip, yapımı erken erişime açtıktan sonra geliştirmeye devam etti. Bu süre zarfında oyuncular oyunu deneyimleme imkanına sahip oldu.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir başarı elde eden Rust'ın tam sürümü 2018 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. Açık dünya teması ve craft sistemi ile dikkat çeken video oyununa ait bazı istatistiki bilgiler duyuruldu.

Rust Satış Miktarı Belli Oldu

Facepunch Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan başarılı yapım, bu zamana kadar toplamda 12 milyon 481 bin 79 adet sattı. Oyunun DLC paketlerinin satış miktarı ise 1 milyon 111 bin 846 olarak açıklandı.

Birçok başarı elde eden Rust, 267 bin 211 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan video oyunu, Discord uygulamasında 400 bin kullanıcıyı aştı Yapım ayrıca canlı yayın hizmeti Twitch'te 1,3 milyon eş zamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı.

Oyuncuların söz konusu video oyununda hayatta kalabilmek için açlık, susuzluk ve soğuk gibi etkenlerin üstesinden gelmesi gerekiyor. Yapımın Steam incelemeleri şu anda “Çok olumlu” durumda. Oyunun PC sürümü şu anda Steam'de 208 TL fiyat etiketine sahip.

Rust Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 veya daha iyisi

RAM: 10 GB

Ekran Kartı: GTX 670 2GB / AMD R9 280 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Rust'ın satış miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.