Rüzgarla Şarj Olan Akıllı Telefon Geliyor!

Son zamanlarda büyük akıllı telefon üreticileri batarya teknolojileri üzerinde yoğunlaşmış durumda ve işin dozajı bir miktar kaçmış gibi gözüküyor. Şarj sorununu ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar ve bilim insanları nanojeneratör teknolojisini akıllı telefonlara uyarlamayı hedefliyor ki bu, rüzgarla şarj olan akıllı telefon için ufak bir işaret niteliğinde.

Rüzgarla Şarj Olan Akıllı Telefon Nasıl Çalışıyor?

Nanojeneratör mevcut durumda dahi yürüyüşteki hafif esintilerden faydalanarak yüz adet ampül aydınlatabilen enerji üretebiliyor. Çin Bilimler Akademisi bünyesinde görev alan Dr. Ya Yang bu teknoloji hakkında yaptığı açıklamada "Günlük hayatınızdaki tüm esintiyi toplayabilirsiniz. Bir keresinde nanojeneratörümüzü birinin koluna yerleştirdik ve kolun sallanmasıyla elde edilen hava akımı güç üretmeye yetti." ifadelerini kullandı.

Dr. Yang'ın bu teknolojiden beklentisi ise küçük mobil cihazlarda sonsuz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmasını sağlamak. "Madeni para kadar küçük bir nanojeneratör tasarladık ancak daha çok verimlilikle daha da küçük ve daha kompakt hale getirmek istiyoruz."

Bu, yolda yürürken akıllı telefon tarafından toplanan esintilerin ve rüzgarların akıllı telefonu şarj edebileceği anlamına geliyor. Tabii bunun gündelik kullanımda ne kadar verimli olacağı ve değişen güç aralıklarının batarya ömrüne nasıl bir etki edeceği gerçek bir merak konusu.

O zamana kadar, önümüzde muhtemelen birkaç yıl var. Bu süreçte daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj çözümleri ile karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın