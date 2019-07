Ryan Reynolds, Hayranlarını Deadpool 3 Konusunda Trolledi

Marvel, geçtiğimiz günlerde Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) 4. evresinde gelecek olan filmleri açıklamıştı. 1 Mayıs 2020 ve 5 Kasım 2021 arasındaki tarihleri kapsayan 4. evrede Avengers, Spider Man ve Guardians of Galaxy serilerine ait yeni filmler görünmüyor. Marvel, Disney’in Fox’u devralmasından sonra telif hakları konusunda sıkıntılar yaşansa da, Fantastic Four ve X-Men filmlerinin 4. evreden sonra geleceğini doğruladı.

Deadpool da gelecek olan yeni Marvel filmleri arasında bekleniyor, çünkü 20th Century Fox ve Disney'in birleşmesinden sonra Deadpool Marvel stüdyolarına geri döndü. Bu olayın üstüne bir de Ryan Reynolds'ın Instagram hesabından paylaştığı bir gönderide, Deadpool 3’ün 5. evrede yer alacağını duyurması Deadpool hayranlarını sevindirdi. Paylaştığı gönderide "Phase 5" ifadesini kullanan Reynolds, bu paylaşımla hayranlarını trolledi. Çünkü şimdiye kadar Deadpool 3 hakkında Marvel'ın bir açıklaması olmadı.

Deadpool 3'ün ne zaman geleceği belli olmasa da dedikodulara göre Deadpool karakteri, Deadpool 3’ten önce başka filmlerde de görünebilir. Bu dedikoduların asılsız olduğu söylense de Deadpool hala diğer Marvel filmlerinde kısa rollerde karşımıza çıkabilir.

Marvel’ın gelecek projeleri arasında ise Thor: Love and Thunder, Doctor Strange: In The Multiverse of Madness, The Eternals, Black Widow, Shang-Chi, Blade ve Fantastic Four gibi filmler bulunurken, yeni Deadpool filminin geleceğine dair herhangi bir açıklama şimdilik bulunmuyor.