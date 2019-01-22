Ryan Rynolds'tan Deadpool 3 Müjdesi!

Marvel’ın kabına sığmaz kahramanı Deadpool, aksiyon dolu macerasına serinin üçüncü filmi ile devam edecek. Maskenin arkasında yüz olan Ryan Reynolds, merakla beklenen filmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ryan Reynolds’ın muazzam performansıyla kısa zamanda Marvel hayranlarının gönlünde taht kuran Deadpool, 2016 yılındaki ilk filmi ile dünya çapında 783 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Serinin ikinci halkası ise geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşmuş ve globalde 743 milyon dolar kazanmıştı.

Şimdiden 1.5 milyar doları geçen bir franchise’a dönüşen Deadpool, henüz macerasına son noktayı koymuş değil.

Marvel hayranlarının beklediği haber, Ryan Reynolds’tan geldi. Deadpool 3 için çalışmaların başladığını söyleyen ünlü aktör, yeni filmin daha farklı bir kurguya ve hikayeye sahip olacağını ifade etti.

Deadpool'un boy göstereceği bir diğer film de X-Force olacak. Peki hangi film daha önce vizyona girecek? Bu sorunun cevabını Deadpool karakterinin yaratıcısı Rob Liefeld verdi.

“Güncel plana göre önce X-Force filmi ardından Deadpool 3 gelecek. Bu planımızı Marvel’ın Iron Man 1, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3 sıralamasına benzetmek mümkün. X-Force bizim dahil olduğumuz bir proje değil” diyen Liefeld, Drew Goddard tarafından yönetilecek filmle herhangi bir bağlantılarının olmadığını ve gündemdeki proje X-Force olduğundan Deadpool 3’ün konuşulmadığını söyledi.

Hatırlayacağınız üzere, Marvel’ın ana şirketi Disney, 21st Century Fox’u 71,3 milyar dolara satın almıştı. Anlaşmanın ardından Fox’un elindeki film arşivi ve fikri mülkiyetler Disney’e geçti. Bu da, daha önce Fox çatısı altında bulunan Deadpool ve X-Men gibi karakterlerin, gelecekte Marvel Sinematik Evreni’ne gireceklerinin kesin olduğu anlamına geliyor.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feigle, Aralık 2018’de katıldığı bir podcast’te, bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tarih vermemesine rağmen, söz konusu filmlerin 2019’un ilk altı ayında Marvel çatısı altında geliştirilmeye başlanabileceğini söylemişti.