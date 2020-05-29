Safari Yeni Bir Güncelleme Programı Başlattı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple; Deneysel bir internet tarayıcısı olan Safari Technology Preview’ı piyasaya sürmüştü. Yeni özelliklerini burada test etmeye başlayan şirket önemli bir mesafe almayı başardı. Yeni program, kararlı Safari sürümüne gelecek özelliklerin test edildiği bir 'Beta' uygulama olarak faaliyete başladı.

Şirketin Safari isimli resmi tarayıcısının son sürümde; Web Inspector, Web API, CSS, IndexedDB, JavaScript, CSS Grid ve erişilebilirlik için hata düzeltmeleri bulunuyor. Burada hata düzeltmelerinin yanı sıra, performans geliştirmeleri de bulunuyor.

Safari en kararlı ilerleyen güncellemeler arasında

Öncelikle bu yeni sürümü kullanmak ve yeni özellikleri test etmek için MacOS’un Mojave veya Catalina’yı sürümlerini yüklemeniz şart. MacOS sürümünü kullanan Mac ve MacBook kullanıcıları, aynı yerdeki bağlantıdan Safari Technology Preview’ı indirme imkanına sahip.

Şirket, Safari Technology Preview isimli programı geliştirici ve kullanıcılardan geri bildirim almak için tercih ediyor. Böylece Safari kullanmaya devam ederken, Safari Technology Preview’ı da tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu programı indirip kullanmak için geliştiricilere ihtiyacınız yok.

Safari şimdiye kadar en kararlı ilerleyen tarayıcılardan bir tanesi oldu. Apple firmasının gözdesi bu tarayıcı, Windows 10 platformu gibi sürekli hata vermiyor. Her ne kadar iki farklı kulvarda olsa bile, iki şirketin güncelleme ciddiyetleri buradan daha rahat anlaşılabilir. Sizce Apple, Safari tarayıcısı ile ilgili iyi bir güncelleme programı sağlayabiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.