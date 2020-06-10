Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı Tedbirlerini Açıkladı

Kurban Bayram'ında kesim yerlerinde ve satış alanlarında hangi tedbirler alınacak? Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler hakkında açıklama yaptı. Kurban Bayramı tedbirleri duyuruldu. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama.

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Kurban Bayramı Tedbirleri Neler?

Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi ve Kurban Bayramı tedbirlerini rehbere ekledi. Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler kapsamında hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılarak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak.

Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Hayvan satış alanlarına; ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar alınmayacak. Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak.

Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Hayvan satış alanlarında maske takılacak. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilecek. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılacak.

Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak. Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanacak. Kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVİD-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanacak.

Kasapların kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesi yapılacak. Her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilecek.

Bakanlık tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

9 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 172.114 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.729'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 642, toplam entübe hasta sayısının ise 281 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 144.598 olarak açıklandı.