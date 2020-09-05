Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Yapılsın

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu sebepten ötürü öğrencilerin kafasında üniversitelerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı ile ilgili soru işareti oluştu. Sağlık Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) uzaktan eğitim ile ilgili bir görüş yazısı gönderildi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen yazı ile ilgili detaylar haberimizde.

Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen yazıda üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

YÖK, rektörlüklere yeni tip koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretim dönemine dair yazı gönderdi. YÖK tarafından rektörlüklere gönderilen yazıda yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi. Gönderilen yazıda şu açıklamalara yer verildi: