Sahte Altının Fiyatı İnternette Orijinali ile Yarışıyor

Düğünlerin yoğunlaştığı ve düğün sezonu olarak da anılan yaz aylarında, yeni evlilere takılan altınlar konusunda sıkıntılar devam ediyor. Özellikle sahte altınlar, yeni evlilerin en büyük kabusu haline gelmiş durumda.

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte, gerçeğinden ayırt edilmesi bir hayli zor olan imitasyon (sahte) çeyrek altının fiyatı da gittikçe artıyor. Düğünlerde takılan sahte çeyrek altının fiyatı son olarak 45 liraya ulaştı. Böylece sahte çeyrek altın, 10 yıl önceki gerçek çeyrek altınla neredeyse aynı fiyata satılır hale geldi.

Yaz aylarının başında 30 - 40 lira arasında satılan sahte çeyrek altınlar, talebin giderek artmasıyla birlikte artık 45 - 50 liraya satılıyor. 2008 yılında 54 liraya satılan çeyrek altın, 10 yıl sonra yani bugün sahtesiyle neredeyse aynı fiyata satılır hale geldi. Bugün çeyrek altın 305,11 liradan alınırken 312,07 liradan satılıyor.

İnternet üzerinde sahte çeyrek altın satışı yapan ve ürünlerini bir satış sitesi üzerinden pazarlayan bir şahıs, “En büyük maliyetimiz altın suyu ve bakır. Altın fiyatı arttıkça dış kaplaması için kullanılan materyallerin de fiyatı artıyor. Ayrıca ana madde olan bakırın fiyatı da son altı ayda %20 zamlandı.” dedi.

Altın fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle artık vatandaşların düğünlerde altın takması bir hayli zorlaştı. Düğünlerde çeyrek altın takması neredeyse imkansız hale gelen vatandaşlar da bunun yerine gram altına yöneldiler. Ancak gram altın fiyatlarının da 190 lirayı aşması sonucu vatandaşlar alternatif arayışına girdi ve sahte çeyrek altınlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Mayıs ayında 30 lira olan sahte çeyrek altının fiyatı, yaşanan talep artışı sonrasında %50 zamlandı.

Sahte çeyrek altınlar her ne kadar yeni evlilerin kabusu olsa da tüm altın çeşitleri arasında en uygun fiyatlı altın olarak vatandaşlar tarafından tercih edilmeye devam edecek gibi görünüyor.