Sahte TikTok Uygulaması Kullanıcıların Bilgilerini Çalıyor!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan TikTok uygulaması milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bilgisayar korsanları kullanıcıların verilerini ele geçirmek için TikTok uygulamasının sahte sürümünü yaptı. ZScaler araştırmacıları, çok tehlikeli casus yazılımlar içeren TikTok Pro isimli sahte TikTok uygulaması hakkında uyarıda bulundu. Casus yazılımların yer aldığı TikTok Pro uygulaması ile ilgili detaylar haberimizde.

Sahte TikTok Uygulaması TikTok Pro'nun Zararları

TikTok uygulaması milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan çok popüler bir sosyal medya uygulamasıdır. Bilgisayar korsanları TikTok uygulamasını hedef aldı ve TikTok Pro isimli sahte bir uygulama yaptı. Bu olayın neticesinde Android kullanıcıları yeni bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Bilgisayar korsanları, TikTok Pro uygulaması ile Android kullanıcılarının bilgilerini ele geçiriyor. ZScaler araştırmacısı Shivang Desai, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunarak Android kullanıcılarını uyardı.

ZScaler araştırmacısı Desai, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kullanıcı uygulamayı açmaya çalıştığında sahte bir bildirim görünüyor. Kısa süre sonra hem bildirim hem de uygulama kayboluyor. Bu sahte bildirim taktiği, kullanıcının dikkatini farklı bir yere yönlendirmek için kullanılıyor. Bu esnada uygulama kendini gizliyor ve kullanıcının da uygulamanın hatalı olduğuna inanması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Oldukça endişe verici açıklamalarda bulunan Shivang Desai, sahte uygulama yüklendikten sonra birtakım tehlikeli işlemleri gerçekleştirebileceğini iddia etti. Casus yazılım içeren TikTok Pro uygulaması kullanıcıların SMS mesajlarına, konumuna, Facebook bilgilerinize erişebiliyor. Sahte uygulamanın yapabildikleri bunlarla sınırlı değil. TikTok Pro, rehberdeki telefon numaralarına erişebiliyor ve hatta fotoğraf çekebiliyor. Uygulamanın tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yalnızca bir kez yüklenmesi yeterli oluyor.