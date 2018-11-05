Salah’ın Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düştü

Liverpool’un Mısırlı prensi Muhammed Salah için yapılan bi heykel sosyal medyanın alay konusu oldu!

Dünya, Cristiano Ronaldo’nun absürt heykelinin etkisinden henüz çıkamamışken, şimdi de Muhammed Salah için yapılan heykeli tartışıyor.

Heykeltraş Mia Abdel Allah tarafından yapılan Salah heykeli, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde görücüye çıktı.

Liverpool’un yıldız oyuncusunun gol sevincini tasvir eden heykel, üzerindeki örtünün kalkmasıyla birlikte gözleri kör etti desek yeridir. Zira heykelin Salah’a benzeyen tek yanı kabarık saçları!

Mohamed Salah heykeli yapmaya çalışırken Bedri Baykam heykeli yapmak... pic.twitter.com/Ozq23aN3Gt — Liverpool 🍻 (@Liverpoolkolik) 5 Kasım 2018

Geçen sezon Liverpool formasıyla lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 golün altına imza atan Salah, Premier Lig'de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı.

İngiltere’nin göçmen korkusu sebebiyle Brexit’i (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması) yaşadığı bir dönemde müslüman bir futbolcu olarak ülkedeki spor otoritelerinin takdirini kazanan Salah, gösterdiği müthiş performansla Liverpool taraftarlarının adına şarkılar yazdığı bir yıldıza dönüştü.

Mısırlı futbolcunun yarattığı bu müthiş etkiden yola çıkarak Salah’ın heykelini yapmaya karar veren heykeltraş Mia Abdel Allah, sosyal medya kullanıcılarını pek de mutlu etmişe benzemiyor. Düşünce güzel, teknik kötü!

Heykelin bilhassa Twitter’da yayılmasıyla birlikte Mısırlı heykeltraş ve eseri hakkında birçok olumsuz yorum yapıldı. Hatta Salah heykelinin absürt Ronaldo heykelinden bile kötü olduğunu söyleyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla.

Abdel Allah ise olumsuz yorumlardan etkilenmişe benzemiyor. Mısırlı heykeltraş, Egypt Independent 'a verdiği demeçte, yeni bir proje üzerinde çalıştığını ve gelecek ay bir sergi düzenleyeceğini belirtti.

Sizce heykel Salah’a benziyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!