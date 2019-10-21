Samsung 2020 İçin Katlanabilir Telefon Hedefini Belirledi

ETNews’de yer alan yeni bir habere göre, teknoloji devi Samsung önümüzdeki yıl katlanabilir akıllı telefon satışlarını 6 milyon adede kadar yükseltmek istiyor.

Söylentilere göre Samsung şimdiye kadar 500 bin adet Galaxy Fold sattı ve ekran departmanı Samsung Display’e gerektiği taktirde mümkün olduğunca çok katlanabilir ekran üretip üretmeyeceğini sordu. Şirketin ilk başta 2020 için katlanabilir telefon satış hedefini 10 milyon adet olarak belirlediği fakat daha sonra 6 milyonda karar kılındığı belirtiliyor.

Şu anki Galaxy Fold talebine bakıldığında bunun gerçekten de oldukça iddialı bir satış hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu hedef, Samsung’un ileriye dönük bir hamlesi olabilir. Şirket, daha çok müşteri katlanabilir telefonlara yöneldiğinde kapasitesinin talebi karşılayacağından emin olmak için şimdiden bu sayıyı yüksek tutuyor olabilir.

1 Ayda 1 Milyon Adet Ekran Paneli

Rakamların hiçbiri resmi olarak Samsung tarafından gelmemiş olsa da, şirketin Galaxy Fold talebini karşılayabilmek için bu ay 1 milyon adet ekran paneli ürettiği söyleniyor. Aslında Samsung’un ürettiği cihazların toplam sayısına bakıldığında 6 milyon adet ufak bir rakam gibi görünüyor ancak yine de katlanabilir telefonlar için şimdilik ulaşılması kolay bir rakam değil.

Üstelik katlanabilir telefonlar pazarda oldukça yeni ve henüz uzun vadede kendini ispatlamış bir teknoloji olduğu söylenemez. Bu nedenle Samsung’un hedefini tutturması zor olacak ancak neler olacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.