Samsung, 5G Yonga Setlerinin Seri Üretimine Başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 5G teknolojisi için önemli bir adım attı. Samsung yaptığı açıklama ile 5G yonga setlerinin seri üretimine başladığını duyurdu. Samsung artık premium cihazlarında kendi ürettiği 5g modemi kullanacak. Sizler için Samsung'un seri üretime geçtiği yonga setlerinin neler sunduğunu derledik.

Samsung'un seri üretime geçtiği 3 adet yonga seti bulunmakta. Bunlar; Exynos 5100, Exynos RF 5500 ve modülatör yonga seti Exynos SM 5800. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Exynos 5100 modem sayesinde 6 GHz altındaki frekanslar için 2 Gbps’ye kadar indirme hızı ve mmWave spektrumu için 6 Gbps’ye kadar indirme hızı bizlere sunulmakta.

Exynos RF 5500 sayesinde v eriler saniyeler içerisinde aktarılmış olacak. Exynos RF 5500, 14 alıcı yola ve 4x4 MIMO (Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) bağlantısına sahip. Seri üretimde olan son çip de Exynos SM 5800. Bu çip önceki yonga setlerine göre %30 oranında daha fazla güç tasarufu sağlamakta. Seri üretimde olan yonga setlerinin üçü de 5G (5G-NR) alt-6-gigahertz (GHz) spektrumunu ve eski radyo erişim teknolojilerini desteklemekte.

Samsung Electronics, Sistem LSI İşletme Başkanı Inyup Kang, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi; "Samsung, pazarda güçlü bir mobil ürün portföyüne sahip yenilikçi bir şirket olmuştur. Liderliğimizi 5G'ye yükseltmeye hazırız. Çok modlu çözümlerimiz Exynos Modem 5100, Exynos RF 5500 ve Exynos SM 5800, kullanıcıların nerede olursa olsun bağlantıda kalmasına olanak tanıyan ağ çok yönlülüğü ile birlikte güçlü, enerji açısından da oldukça verimli 5G performansını mümkün kılacak."

Sizler Samsung'un kendi yongalarını üretmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!