Samsung Akıllı Saatler Tansiyon Ölçme ve Takip Yeteneğine Kavuşuyor

Yeni Samsung Health Monitor uygulaması ile Samsung akıllı saatler tansiyon ölçme yeteneğine kavuşacak. Samsung Galaxy Watch Active 2, kan basıncı (tansiyon) ölçümü yapan ilk akıllı saat olacak. Detaylar haberimizde.

Yeni Samsung Health Monitor Uygulaması Yolda!

Samsung, Samsung Health Monitor uygulamasını akıllı saatlerine yüklemek için Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı’ndan izin alındığını açıkladı. Yeni uygulama kan basıncı takibi sunuyor ve Galaxy Watch Active 2 akıllı saatte kullanılabilir olacak. Saat kullanıcılarının doğru veriler elde etmeleri için uygulamaya verileri girip bir kalibrasyon işlemi yapmaları gerekiyor. Kalibrasyon işleminin her dört haftada bir yapılması gerekiyor.

Samsung Akıllı Saatler Tansiyon Ölçebilecek

Samsung, akıllı saatlere gelecek tansiyon (kan basıncı) ölçme özelliğine ilişkin “Küresel olarak, yüksek tansiyonun düzgün yönetilmediğinde inme ve koroner kalp hastalığı dahil olmak üzere beyin, böbrek ve kalp hastalıkları riskinizi önemli ölçüde artırdığı bilinmektedir. Samsung Health Monitor uygulaması kullanıcıların kan basıncını ölçmelerine ve takip etmelerine yardımcı olarak insanlara sağlıkları hakkında daha fazla bilgi verir ve kullanıcıların daha bilinçli kararlar almalarına, daha sağlıklı yaşam sürmelerine olanak tanır.” açıklamasını yaptı.

Kan Basıncı Takip Özelliği Standart Olacak

Diğer şirketlerin akıllı saatleri kan basıncı takibine yatırım yapıyor ve Samsung uygulamanın üçüncü çeyrekte Galaxy Watch Active kullanıcılarına sunulacağını söyledi. Samsung’un diğer akıllı saatleri yeni uygulamayı yeni bir güncelleme alacak ancak güncelleme kademeli olarak ve sadece yeni Galaxy Watch saatlerde kullanılabilir olacak. Diğer bir deyişle gelecek Samsung akıllı saatlerde kan basıncı (tansiyon) takip özelliği standart olacak. Yalnız bu özellik hükümetten izin almayı gerektirdiğinden kullanılabilirlik pazara göre de değişecek.