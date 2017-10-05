Samsung Akıllı Telefon, Sahibinin Tişörtünün Cebinde Patladı

Endonezya'da bir otelin lobisinde beklemekte olan 47 yaşındaki Yulianto adlı vatandaş, tişörtünün göğüs cebinden Samsung Grand Duos akıllı telefonunu çıkarmaya çalışırken cihaz patlayarak alev aldı.

Ardından tişörtü alev alan adam yerde yuvarlanarak alevlerden kurtulmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise aşağıda yer alan videodan görülebileceği üzere otelin bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Oteldeki başka bir kişinin kendisine yardım etmesi sonucu tişörtü yırtarak ufak yanıklarla kurtarılan ve hemen hastaneye yetiştirilen adam daha ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulmuş oldu. Olayın ardından açıklamada bulunan telefon sahibi, telefonunun daha önce hiçbir problem yaratmadığını belirtiyor. Fakat cihazın o anda Wi-Fi, Bluetooth ve GPS özelliklerinin aynı anda çalıştığını ve bu şekilde ısınarak alev almış olabileceğini de söylüyor.

Samsung yetkilileri ise olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtirken, Samsung Endonezya direktörü Jo Semidang "Müşteri güvenliği bizim en önemli önceliğimiz. Mağdur olan kullanıcımıza destek olmak için kendisiyle irtibata geçtik ve bu olaya sebebiyet veren cihazla ilgili araştırmaları da sürdürüyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu.