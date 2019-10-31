Samsung Akıllı Telefon Satışları Arttı Kâr Oranı Düştü

Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri için 2019 yılından son derece ilginç geçtiğini söyleyebiliriz. Eylül ayında sona eren üçüncü çeyrekte Samsung 6.7 milyar dolar kar elde ettiğini söyledi. İşte haberimizin detayları.

Akıllı telefon satışları hakkında açıklama yapan Güney Koreli teknoloji devi, yılın aynı dönemine göre %5 düşüş yaşadığını söyledi. Ancak buna rağmen önceki çeyreğe kıyasla %10 artış yaşandığını ifade etti.

Huawei yasağı Samsung için fırsat oldu

Samsung tarafından çıkarılan Galaxy Note 10 ve orta segmentte yer alan Galaxy A serisi güçlü bir satış performansı sergiledi. Böylece Güney Koreli teknoloji devi akıllı telefon satışlarında rakipleriyle arasındaki farkı açmaya başladı.

Samsung için herşey bu kadar olumlu değil. Şirketin bellek yongasına olan düşük talep sebebiyle %56 oranında kar düşüklüğü yaşadığı söyleniyor. Bu durum, akıllı telefon satışlarının artmasına rağmen Samsung firmasının düşük bir kar elde ettiğini ortaya koyuyor. Ancak satışlarındaki artış durumun daha kötüye gitmesini engellemiş gibi görünüyor.

Huawei yaptırımlarının Samsung'un işine yaradığını söyleyebiliriz. Kuruluş, Avrupa'da pazar payını %40 seviyelerine çıkardı. Peki sizce Samsung son çeyrekte nasıl bir gelir elde edebilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.