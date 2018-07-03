Samsung Akıllı Telefonlar Rastgele Fotoğraf Paylaşımı Yapıyor

Teknoloji devi ve akıllı telefonların öncülerinden Samsung, geçtiğimiz aylarda en yeni amiral gemisini, “Galaxy S9”u piyasaya çıkarmıştı. Galaxy S9 her ne kadar üstün özellikleriyle takdir toplamış olsa da şu sıralar telefonun adı yeni bir hatayla ilişkilendiriliyor.

Samsung Forumları'nda ve Reddit’te kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre Samsung akıllı telefonlar, kullanıcılarının bilgisi olmadan telefonun rehberindeki bazı kişilere fotoğraflar gönderiyor. Telefonların bu fotoğrafları, Samsung’un kendi mesajlaşma uygulaması aracılığıyla gönderdiği belirtiliyor.

Söz konusu hata ile karşı karşıya kaldığını belirten kullanıcılardan birisi, Samsung akıllı telefonunun, kendi bilgisi olmadan telefonun galerisindeki tüm fotoğrafları rehberindeki bir arkadaşına gönderdiğini söyledi. Hatadan etkilenen bir başka Samsung kullanıcısı ise galerisinde yer alan bazı fotoğrafların rastgele şekilde eşine gönderildiğini belirtti.

Reddit’teki kullanıcı yorumlarına göre, fotoğrafların başkalarına nasıl gönderildiği tam olarak bilinmiyor ve bu durumla ilgili herhangi bir kayıt da bulunmuyor. Ancak Samsung kullanıcıları bu hatayla ilgili olarak, gelişmiş mesajlaşma özelliklerine sahip olan “T-Mobile”ın güncellemesinden şüpheleniyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan T-Mobile, hatanın kendilerinden kaynaklanmadığını belirtti. Söz konusu hatanın, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde yaşandığı bilinirken, Samsung’un başka modellerinde böyle bir hatanın olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Samsung tarafından ise hatayla ilgili bir açıklama yapılmazken, henüz sorunu gidermek adına herhangi bir güncelleme de yayınlanmadı.