Samsung, Akıllı Telefonlarında Yapay Zeka Kullanacak

Yapay zeka etkisinin her geçen gün arttığı teknoloji dünyasında, Samsung da bu modadan geri kalmak istemiyor. Güney Koreli teknoloji devi, önümüzdeki yıl çıkarmayı planladığı amiral gemisi telefonunda, yapay zekanın merkez alınacağına dair ipuçlarını vermeye başladı.

Yapay zeka konusunda oldukça ciddi adımlar atan Samsung, yapay zeka teknolojisini geliştirmek için yeni bir araştırma merkezi kurduğunu açıkladı.

Şirket, bu yapay zeka araştırma merkezinin nerede olacağını söylemedi. Bununla birlikte, mobil ve tüketici elektroniği bölümleri altında ortak bir araştırma tesisi olacağını doğruladı. Bunlar Samsung Electronics'in üç ana bölümden ikisini oluşturacak.

Yeni yapay zeka araştırma merkezinin başında HS Kim'in olacağı açıklanadı. Samsung'un strateji sorumlusu Young Sohn ise yeni hedefler ve stratejiler belirlemek için önemli bir misyona sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi, yapay zeka teknolojilerinin, şirketin gelecekteki büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca, yapay zeka için işlemciler geliştiren donanım şirketlerine olan yatırımların arttığı ve Galaxy S9'un yapay zeka işlevleri için ayrı bir yonga setine sahip olacağı da söyleniyor.

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