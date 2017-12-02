Samsung'dan Daha Hızlı Şarj Vaat Eden Yeni Nesil Pil: Graphene Ball

Samsung Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar şarj teknolojilerini etkileyecek yeni bir gelişmeye imza attılar. "Graphene ball" -grafen topu- adını verdikleri yeni nesil pil teknolojisi geliştiren araştırmacılar, çeşitli karbon formlarının temel yapısını kullanarak normalden daha yüksek kapasiteli ve daha hızlı bir teknoloji elde ettiler. Samsung'a göre bu pil, standart lityum iyon teknolojisine göre beş kat daha hızlı şarj imkanı veriyor.

Grafen, karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından bir tanesine verilen isim olarak tanımlanıyor. Çok konuşulan bu allotrop, Samsung'daki pil üreticileri arasında birinci sınıf fiziksel ve kimyasal stabilitesinden ötürü dikkatleri üzerine çekmiş. Çünkü grafen, elektriği iletirken bakırdan 100 kat daha etkili ve elektron mobilitesi silikondan 140 kat daha hızlı. Samsung'a göre bu özellikler hızlı şarj için grafen'i "ideal bir malzeme" haline getiriyor.

Yaklaşık 25 yıldır birçok elektronik alet lityum iyon pillerle çalışıyor. Ancak bu piller, elimizdeki cihazları şarj etmek için en az 1 saat ayırmamızı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla grafen formunun üstleneceği rol, gelecek için fazlasıyla önemli olacak. Öyle ki proje lideri Son In-Hyuk, "Araştırmamız, çok fonksiyonlu kompozit malzeme grafenin uygun fiyata seri sentezini sağlıyor. Aynı zamanda mobil cihazlar ve elektrikli araç pazarlarının hızla büyüdüğü bir ortamda lityum iyon pillerin kapasitesini de önemli ölçüde artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsung yetkilileri grafen topu teknolojisinin patenti için iki başvuruda bulundu. Görünüşe göre bu eğilimler ışığında yeni nesil pil teknolojisini geliştirmekte öncü olmayı amaçlıyorlar.

Sizce Samsung'un bir sonraki amiral gemilerinde bu yeni teknolojiyi görür müyüz?