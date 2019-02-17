Samsung'dan Damla Çentikli Bir Telefon Daha: Galaxy A50

Kısa süre önce ilk damla çentikli telefonu Galaxy M20'yi satışa çıkaran Samsung, şimdi de Galaxy A50 üzerinde çalışıyor. Telefonun sızan ilk görsellerinde 3 arka kamera ve damla çentik göze çarpıyor.

Galaxy S10 serisinin tanıtımına az zaman kalmasına rağmen diğer modellerini es geçmeyen Koreli üretici, damla çentik tasarımını sevmiş gibi gözüküyor. Ülkemizdeki cazip fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çeken Galaxy M20'den sonra yine orta segmente hitap edecek Galaxy A50 gün yüzüne çıktı. 6.4 inçlik 1080x2340 piksel çözünürlük sunan ekranda damla çentik bulunuyor.

Exynos 9610 yonga setinden gücünü alacağı söylenen Galaxy A50'nin 4GB / 6 GB RAM'li versiyonları olacak. MicroSD kart destekli 64 / 128GB dahili depolamayı barındıracak olan cihaz arka tarafında üçlü kamera, önde ise tek selfie kamera kurulumuna yer verecek. Arka kameralar sırasıyla 5+25+8MP çözünürlüğünde olacakken selfie kamerasının ise 25MP olacağı belirtildi.

Parmak İzi Ekrana Gömülü Olacak

Sızdırılan görsellerde ekrana gömülü parmak izine sahip olacağı da gözlemlenen Galaxy A50'nin USB Type-C destekleyeceğini söylemek gerekiyor. Henüz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığımız cihazın yaz aylarına doğru Türkiye pazarına giriş yapacağı düşünülüyor. Peki ya siz Samsung'un orta seviye bu cihazını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!