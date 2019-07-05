Samsung'dan Yeni Bir E-Posta Hizmeti Geliyor

Samsung, Android için yepyeni bir e-posta uygulaması üzerinde çalışıyor. Koreli şirketin geliştirdiği mail hizmetinin E-mail Plus ismi ise kullanıcıları meraklandırmış durumda.

LetsGoDigital tarafından sunulan raporda; Samsung'un halihazırda kullanmakta olduğu e-posta uygulamasına eklemelerek yaparak yeni bir mail hizmeti sunacağı düşünülüyor. E-mail Plus olarak adlandırılan yeni uygulamanın özelliklerini bilmiyor olsak da Samsung'un uygulaması Google tarafından güvensiz olarak görülüyor.

Bir süre önce birkaç Samsung e-posta kullanıcısı Gmail’e bağlanmak üzere yapılandırılmış olan istemcilerinin güvenli olmadığı ve güvenilmeyen bir yayıncıdan geldiği konusunda uyarılar almıştı. E-mail Plus'da da bu güvenlik problemlerinin yaşandığı dile getiriliyorken Samsung E-mail Plus'ın geliştirilme aşamasında olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Yeni mail hizmeti, premium müşteriler için geçerli olacak seçenekler de dahil olmak üzere bir takım kişiselleştirilmiş özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Bu nedenle Samsung'un kullanıcılarından aylık ücretler talep etmesi de son derece olası. Ancak halihazırda Gmail, Outlook, Yandex Mail gibi hizmetlere karşı ne yapacağı bilinmeyen Samsung'un yeni hizmeti yalnızca bir uygulama yükseltmesi de olabilir.