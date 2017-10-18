Samsung'dan Yepyeni Bir J2 2017 Geliyor Olabilir!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde J2’nin 2017 versiyonunu kullanıcılara sunmuştu. Çin ve Hindistan odaklı olarak çıkarılan bu giriş seviyesindeki telefonun haricinde, bugün yeni bir J2 2017 ortaya çıktı. Geekbench ve GFXBench’te ortaya çıkan yeni J2 modeli, J2 2017’nin Pro versiyonu olarak gelecek.

Sızdırılan yeni cihazın modeli SM-J250G kod adını taşıyor ve J200G yani J2 2017’ye göre biraz daha güçlü. Henüz sadece sızıntı olarak bilinen bu cihaz da giriş seviyesinde. Bundan dolayı da gelecek olan bu cihazın J2 2017 Pro isminde olabileceği iddia ediliyor.

SM-J250G kod adlı cihazın 5 inç 960x540 piksel çözünürlüğünde bir ekranı bulunuyor. Dört çekirdekli Snapdragon 425 veya 430 ile geleceği söylenen cihaz, 1.5GB RAM ile performansını arttırıyor. Ayrıca 16GB dahili hafızaya sahip yeni J2, arkada 8MP önde ise 5MP çözünürlüklü bir kamera barındırıyor.

Giriş seviyesindeki bir cihaz için tatmin edici özelliklere sahip olan SM-J250G, Android 7.1.1 Nougat ile gelecek. Ayrıca fiyatının da J2 2017’den biraz daha yüksek olacağı düşünülüyorken, dünya genelinde satışı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.