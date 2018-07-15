Samsung'dan Zam Kararı! İşte Telefonların Yeni Fiyatları

Geçtiğmiz günlerde Apple'dan gelen Türkiye zammını en büyük rakibi Samsung da uyguladı. Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 ailesinin fiyatlarını güncelleyen Samsung'un uyguladığı zamlardan sonra Galaxy ailesinin yeni fiyatları belli oldu.

Birkaç gün önce Amerika merkezli teknoloji devi Apple, iPhone ve Macbook ailesine yaptığı zam ile yok artık dedirtmişti. Şirket cihazlarına yüzde 18'lik zam uyguladığını ifade edince Kore merkezli Samsung da geri planda kalmadı ve zam için kolları sıvadı. Ancak fiyat artışlarının artan dolar kuruyla bağlantılı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Samsung Yüzde 5,5 Zam Yaptı

Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamada Galaxy Note 8, 4.999 TL’ye satılıyorken yeni kararla birlikte fiyat etiketi 5.499 TL’ye çıkmış durumda. Galaxy S9 ailesinden de S9 64 GB’lık versiyonunun fiyatı ise 4.599 TL’den 4.899 TL’ye kadar zamlandığını ifade edildi. Son olarak S9 Plus'ın fiyat etiketi de 5.199 TL’den 5.499 TL’ye yükseldi.

Apple'ın yüzde 18'lik zam oranına göre yüzde 5.5'lik bir fiyat artışına giden Koreli üreticinin şu anda en ucuz amiral gemisi modeli Galaxy S9 ve onun da fiyatı 4899 lira olmuş durumda. Bakalım diğer telefon üreticileri de zam kararı alacak mı, yoksa bu yüksek fiyatlar yalnızca Apple ve Samsung'a mı ait olacak zamanla göreceğiz.