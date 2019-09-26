Samsung Dünyanın En Küçük Kamera Sensörüyle İddialı Geliyor

Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı 108MP’lik sensörün ardından şimdi de dünyanın en küçük kamera sensörü ISOCELL Slim GH1’i geliştirdi. Bu ve benzeri teknolojiler sayesinde önümüzde dönemlerde piyasada çok daha ince telefonlar görebiliriz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın en küçük kamera sensörünü üretmeyi başardı. ISOCELL Slim GH1 olarak adlandırılan sensörün sadece 0.7 mikrometre boyutunda olduğu belirtiliyor. Yeni sensörle birlikte ekranı katlanabilen, incelen ve hatta kameralar için özel mekanizmalar kullanan telefonların çok daha gelişmiş ve daha ince versiyonlarını üretmek mümkün olacak.

Hatırlanacağı üzere Samsung geçtiğimiz ay da 108MP’lik bir sensör tanıtmıştı. Bu sensörden çok daha küçük boyutlara sahip olan ISOCELL Slim GH1 43,7 MP çözünürlük sunuyor. Küçük piksel boyutlarında iyi bir düşük ışık performansı sunmak her ne kadar kolay bir iş olmasa da, Samsung’un pikselleri birleştirmeye yönelik Tetracell teknolojisi sayesinde 1,4 mikrometre boyutlarındaki sensörlerin ışık hassasiyetine ulaşılabildiği belirtiliyor. Yani aynı sahne, farklı pozlama ayarlarıyla yakalanıyor ve bu kareler bir araya getirilerek parlak bir görüntü elde ediliyor.

Seri Üretim Yıl Sonunda Başlıyor

Samsung’un yeni sensörünün en büyük avantajlarından biri de, görüş alanında önemli bir kayba yol açmadan 60 fps’te 4K video kaydı yapabiliyor olması. Normalde telefonda 4K video kaydı yaparken görüş alanı fotoğraflara göre daha dardır. Ancak ISOCELL Slim GH1, video kaydını 3984x2740 piksel çözünürlüğünde yaptıktan sonra bunu 4K çözünürlüğü olan 3840x2160 piksele kırparak bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Dual Pixel otomatik odaklanma, jiroskop tabanlı elektronik görüntü sabitleme ve gerçek zamanlı HDR gibi başka özellikler de sunan ISOCELL Slim GH1'in seri üretimine bu yılın sonunda başlanacağı söyleniyor.