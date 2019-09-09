Samsung, Dünyanın İlk Dikey Sahne Kurulumunu Gerçekleştirdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Londra’da yeni deneyim merkezi olan Samsung KX’in açılışını yapmıştı. Açılış kutlamaları dahilinde Samsung, dünyanın ilk dikey sahne kurulumu olan konserini gerçekleştirdi.

Samsung’un konser için dikey sahne kurmasının nedeni dikey olarak çekilen videoların popülerliğini artırmaktı. Gerçekleşen organizasyonda İngiliz şarkıcı Mabel ve ekibi yer aldı. Samsung KX’e gelen ve konsere katılanların sayısı ise yaklaşık 2 bin kişiyi buldu.

Samsung, etkinlik için telefonlar dik konumdayken video çekilebilsin diye üç kısımdan oluşan bir sahne hazırladı. Bu sahnede DJ, Mabel ve ekibi ile dansçılar ayrı ayrı bölmelerde yer aldı. Özel olarak tasarlanan sahnede gerçekleşen konserin videoları Instagram ve diğer sosyal medya sitelerinde paylaşılmak üzere dikey olarak çekildi. Dünyada bir ilkin denendiği sahnede, Samsung’un bünyesine kattığı Harman teknoloji şirketinin ses ekipmanları da yer aldı.

Ünlü şarkıcı Mabel konser ile alakalı olarak “Samsung KX’te, dünyanın ilk dikey konserinde yer almak oldukça heyecan vericiydi. Bu tarz yenilikçi etkinlikler sayesinde Londra’nın canlı müzik sahnesi ile birlikte yeni buluşlara yol açılıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Samsung, ilgi çeken sahne düzenlemesiyle ses getirirken bir yandan da izleyicilere yatay olarak değil de dikey olarak tüm konser alanını videoya alabilme deneyimini yaşatmış oldu.