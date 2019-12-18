Samsung Galaxy A01 Sessizce Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini sessizce kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A01'in özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy A01 Özellikleri

Samsung Galaxy A01, 5.7 inçlik Infinity-V ekrana sahip. 8 çekirdekli ismi açıklanmayan bir yonga setinden güç alan Galaxy A01, 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Cihazın arka tarafında 13 MP ana ve 2 MP derinlik olmak üzere iki adet kamera sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 5 MP'lik kamera sensörü bulunuyor. 3.000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A01, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. 3.5mm'lik kulaklık jakı ve bir FM radyoya sahip olan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini hangi ülkelerde satışa sunacağı bilinmezliğini koruyor. Samsung Galaxy A01'in fiyatının gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.