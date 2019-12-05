Samsung Galaxy A30s İnceleme - Arada Bırakan Telefon!

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy A30s'e yakından bakıyoruz. Samsung Galaxy A30s modelini sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Samsung Galaxy A30s'in teknik özelliklerine bir göz atalım. Samsung Galaxy A30s, 6.4 inçlik HD+ çözünürlük sunan Super AMOLED, çentikli ekrana sahip.

Gücünü 8 çekirdekli Exynos 7904 işlemciden alan Samsung Galaxy A30s, 4 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun arka tarafında 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 25 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığında ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5 megapiksel derinlik sensörü.

Cihazın ön tarafında da bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip olan A30s, 4.000 mAh bataryaya sahip ve 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy A30s İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Samsung Galaxy A30s incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy A30s inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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