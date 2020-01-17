Samsung Galaxy A31 ve A41 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, Galaxy A51 ve Galaxy A71 ile 2020 Galaxy A serisinin açılışını yapmıştı. Önümüzdeki aylarda bu seriye iki yeni model eklenecek: Galaxy A31 ve Galaxy A41. Peki, A serisinin yeni üyeleri nasıl olacak? İşte gelen son bilgiler

Samsung’un en beğenilen akıllı telefon serilerinden Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulmuştu. A51 ve A71 modellerine çok yakında A31 ve A41 de eklenecek. Cihazların özelliklerine ilişkin şu an tek bildiğimiz kamera sistemleri ve pil kapasiteleri. Sızıntılara göre A31, yeni Galaxy A51’de bulunan 48 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel makro kamera ile gelecek. A31, 5000 mAh (4860 mAh nominal kapasite) bataryadan güç alacak ki bu önemli bir gelişme; A30’da 4000 mAh batarya bulunuyordu. A41’de ana kamerada büyük bir gelişme olacak. A40’ın 16 megapiksel kamerası yerini 48 megapiksel kameraya bırakacak. Ancak ön kamera aynı kalabilir, 25 megapiksel sensör görebiliriz. Bununla birlikte sürpriz bir şekilde düşük 2 megapiksel çözünürlüklü makro lense sahip olabilir.

64GB dahili depolama alanıyla gelmesi beklenen yeni Galaxy A üyelerinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Önümüzdeki ayın başlarında tanıtılacak Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip modellerinden sonra bahar aylarına doğru orta seviye cihazları görebiliriz. Samsung’un planını tahmin etmek güç. 2019 A serisi Galaxy S10 tanıtımından sonra sunulmuştu, Galaxy A51 ve A71 yılın başında tanıtıldı.