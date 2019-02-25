Samsung Galaxy A50 Duyuruldu! İşte Özellikleri

Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam eden Samsung, bugün yaptığı duyuru ile Galaxy A50 modelini gösterdi. Samsung Galaxy A50 özellikleri ise oldukça beğenildi.
Yeni modellerin tanıtıldığı MWC 2019 sırasında ilk büyük bombasını Galaxy S10 ile patlatan Samsung, sonrasında katlanabilir ekranlı Galaxy Fold’u göstermişti. Amiral gemilerinin tanıtımının ardından diğer segmentlere yönelen Güney Koreli şirket, bugün Galaxy A50 modelini gün yüzüne çıkardı. Orta segmentte yer aldığı görülen Galaxy A50 modelinin dikkat çeken kısmı Super AMOLED ekranı oldu. Samsung’un yeni tasarım anlayışı Infinity-U ile hazırlanan Galaxy A50, donımsal özelliklerinin yanı sıra tasarımı ile de beğenildi.
Samsung Galaxy A50 özellikleri
|Çıkış
|Duyuru
|Şubat 2019
|Çıkış tarihi
|2019'un ilk finansal çeyreği
|Gövde
|Boyut
|158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in)
|Ağırlık
|-
|SIM
|Nano-SIM
|Ekran
|Tip
|Super AMOLED, 16M renk
|Boyut
|6.4 inç, 100.5 cm2 (~84.9% ekran çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Çip seti
|Exynos 9610 Octa
|CPU
|Sekiz çekirdek 2.3 GHz
|Bellek
|Kart slotu
|microSD, 512GB'a kadar
|Dahili
|128 GB, 6 GB RAM ya da 64 GB, 4 GB RAM
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Var
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|Gürültü engelleyeci mikrofon
|Batarya
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|Çıkarılamaz Li-Po 4000 mAh
|Şarj
|Hızl şarj 15W
|Diğer
|Sensörler
|Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
|Renkler
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|Siyah, Beyaz, Mavi, Mercan
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