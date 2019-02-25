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Samsung Galaxy A50 Duyuruldu! İşte Özellikleri

Samsung Galaxy A50 özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam eden Samsung, bugün yaptığı duyuru ile Galaxy A50 modelini gösterdi. Samsung Galaxy A50 özellikleri ise oldukça beğenildi.

Yeni modellerin tanıtıldığı MWC 2019 sırasında ilk büyük bombasını Galaxy S10 ile patlatan Samsung, sonrasında katlanabilir ekranlı Galaxy Fold’u göstermişti. Amiral gemilerinin tanıtımının ardından diğer segmentlere yönelen Güney Koreli şirket, bugün Galaxy A50 modelini gün yüzüne çıkardı. Orta segmentte yer aldığı görülen Galaxy A50 modelinin dikkat çeken kısmı Super AMOLED ekranı oldu. Samsung’un yeni tasarım anlayışı Infinity-U ile hazırlanan Galaxy A50, donımsal özelliklerinin yanı sıra tasarımı ile de beğenildi.

samsung galaxy a50

Samsung Galaxy A50 özellikleri

Teknoloji GSM / HSPA / LTE
Çıkış Duyuru Şubat 2019
Çıkış tarihi 2019'un ilk finansal çeyreği
Gövde Boyut 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in)
Ağırlık -
SIM Nano-SIM
Ekran Tip Super AMOLED, 16M renk
Boyut 6.4 inç, 100.5 cm2 (~84.9% ekran çerçeve oranı)
Çözünürlük 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie)
Çip seti Exynos 9610 Octa
CPU Sekiz çekirdek 2.3 GHz
Bellek Kart slotu microSD, 512GB'a kadar
Dahili 128 GB, 6 GB RAM ya da 64 GB, 4 GB RAM
Ana Kamera Üçlü 25 MP, f/1.7, PDAF
8 MP, f/2.2, (geniş açı)
5 MP, f/2.2, derin sensörü
Özellikler LED flaş, panorama, HDR
Video [email protected], [email protected]
Ön Kamera Tek 25 MP, f/2.0
Özellikler HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Var
  Gürültü engelleyeci mikrofon
Batarya   Çıkarılamaz Li-Po 4000 mAh
Şarj Hızl şarj 15W
Diğer Sensörler Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
Renkler   Siyah, Beyaz, Mavi, Mercan

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