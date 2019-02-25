Samsung Galaxy A50 Duyuruldu! İşte Özellikleri

Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam eden Samsung, bugün yaptığı duyuru ile Galaxy A50 modelini gösterdi. Samsung Galaxy A50 özellikleri ise oldukça beğenildi.

Yeni modellerin tanıtıldığı MWC 2019 sırasında ilk büyük bombasını Galaxy S10 ile patlatan Samsung, sonrasında katlanabilir ekranlı Galaxy Fold’u göstermişti. Amiral gemilerinin tanıtımının ardından diğer segmentlere yönelen Güney Koreli şirket, bugün Galaxy A50 modelini gün yüzüne çıkardı. Orta segmentte yer aldığı görülen Galaxy A50 modelinin dikkat çeken kısmı Super AMOLED ekranı oldu. Samsung’un yeni tasarım anlayışı Infinity-U ile hazırlanan Galaxy A50, donımsal özelliklerinin yanı sıra tasarımı ile de beğenildi.

Samsung Galaxy A50 özellikleri

Ağ Teknoloji GSM / HSPA / LTE

Çıkış Duyuru Şubat 2019 Çıkış tarihi 2019'un ilk finansal çeyreği

Gövde Boyut 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) Ağırlık - SIM Nano-SIM

Ekran Tip Super AMOLED, 16M renk Boyut 6.4 inç, 100.5 cm2 (~84.9% ekran çerçeve oranı) Çözünürlük 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie) Çip seti Exynos 9610 Octa CPU Sekiz çekirdek 2.3 GHz

Bellek Kart slotu microSD, 512GB'a kadar Dahili 128 GB, 6 GB RAM ya da 64 GB, 4 GB RAM

Ana Kamera Üçlü 25 MP, f/1.7, PDAF

8 MP, f/2.2, (geniş açı)

5 MP, f/2.2, derin sensörü Özellikler LED flaş, panorama, HDR Video [email protected], [email protected]

Ön Kamera Tek 25 MP, f/2.0 Özellikler HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Var Gürültü engelleyeci mikrofon

Batarya Çıkarılamaz Li-Po 4000 mAh Şarj Hızl şarj 15W

Diğer Sensörler Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula